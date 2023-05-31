Один человек пострадал при обстреле села Белгородской области со стороны ВСУ

У молодого человека ранение правого предплечья

БЕЛГОРОД, 31 мая. /ТАСС/. Молодой человек получил травмы при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Богун-Городок Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Борисовском районе есть один пострадавший. При обстреле окраины села Богун-Городок один из снарядов попал в участок автодороги, осколки снаряда зацепили автомобиль и водителя. В больницу пострадавшего доставили проезжающие мимо люди. <…> У парня ранение правого предплечья, в состоянии средней степени тяжести его госпитализировали в травматологию", - проинформировал глава региона.

По словам губернатора, сейчас пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.