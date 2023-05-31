31 мая, 10:27
Военная операция на Украине

Один человек пострадал при обстреле села Белгородской области со стороны ВСУ

AP Photo/ Libkos, архив
© AP Photo/ Libkos, архив

У молодого человека ранение правого предплечья

БЕЛГОРОД, 31 мая. /ТАСС/. Молодой человек получил травмы при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Богун-Городок Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Борисовском районе есть один пострадавший. При обстреле окраины села Богун-Городок один из снарядов попал в участок автодороги, осколки снаряда зацепили автомобиль и водителя. В больницу пострадавшего доставили проезжающие мимо люди. <…> У парня ранение правого предплечья, в состоянии средней степени тяжести его госпитализировали в травматологию", - проинформировал глава региона.

По словам губернатора, сейчас пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация