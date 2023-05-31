СК завершил расследование дела об убийстве подростка, совершенном в 1989 году в Москве

Чтобы украсть видеомагнитофон, обвиняемый незаконно проник в жилище и убил 13-летнего юношу, который стал кричать и звать на помощь

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве 13-летнего юноши в 1989 году в Москве. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета РФ по Москве.

"Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "е" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах из корыстных побуждений с целью облегчить совершение другого преступления)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый не позднее 1 августа 1989 года узнал, что в квартире жилого дома на 10-й улице Соколиной горы в Москве есть видеомагнитофон иностранного производства, и решил украсть его. "Реализуя задуманное, фигурант с помощью отмычек открыл дверь и незаконно проник в жилище. На кухне находился ранее ему незнакомый, проживающий в данной квартире несовершеннолетний юноша, который стал кричать и звать на помощь. Мужчина напал на него и с целью убийства нанес не менее пяти ударов неустановленным металлическим предметом по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался в тот же день в больнице. Похитив магнитофон, фигурант скрылся", - рассказали в ГСУ.

Также там отметили, что следователи и криминалисты главка совместно с сотрудниками управления уголовного розыска МВД по городу Москве проанализировали материалы уголовного дела, тщательно проверили собранные доказательства. Повторно провели дактилоскопическую экспертизу, по результатам которой установлено лицо, причастное к совершению данного преступления.

"Столичными следователями проведен комплекс необходимых следственных действий, судебные экспертизы, выводы которых в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают фигуранта в инкриминированном ему преступлении. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - заключили в ГСУ.