В ДТП с квадроциклом в Чувашии пострадали две несовершеннолетние девушки

Одна из пострадавших находится в реанимации

ТАСС, 31 мая. Квадроцикл под управлением 15-летнего юноши перевернулся в Чувашии, в результате пострадали две девушки в возрасте 16 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МВД по республике.

"Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть ГИБДД утром 31 мая из медицинского учреждения. Туда с травмами были доставлены две девушки 16 лет, которые накануне попали в ДТП, катаясь на квадроцикле с 15-летним подростком", - отмечается в сообщении.

У одной из девушек серьезная травма головы, пострадавшая находится в реанимации.

Авария произошла в Ядринском муниципальном округе Чувашии. По предварительной информации, несовершеннолетний водитель квадроцикла в поле на скорости наехал на бревно, после чего транспортное средство перевернулось. Испугавшись, подростки сообщили о случившемся и обратились за медицинской помощью не сразу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.