ФСБ завершила расследование дела Митволя о хищении при строительстве метро в Красноярске

Оно будет направлено прокурору Красноярского края для дальнейшей передачи в суд

ТАСС, 31 мая. Следователи ФСБ завершили расследование уголовного дела в отношении председателя совета директоров компании "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" Олега Митволя, арестованного по обвинению в хищении 900 млн рублей при строительстве красноярского метро.

Об этом ТАСС сообщили в среду в правоохранительных органах.

"Предварительное расследование уголовного дела в отношении Митволя окончено. После ознакомления с материалами обвиняемыми и их защитниками дело будет направлено прокурору Красноярского края для дальнейшей передачи в суд в случае утверждения надзорным ведомством обвинительного заключения", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, материалы уголовного дела содержат "не более 20 томов".

В июле 2022 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере был арестован бывший замглавы Росприроднадзора, председатель совета директоров АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" Олег Митволь. Источник ТАСС в силовых структурах сообщал, что Митволь арестован по подозрению в хищении 900 млн рублей при строительстве красноярского метро. Позднее был арестован бывший руководитель краевого транспортного управления, министр транспорта региона Константин Димитров.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета было выделено 950 млн рублей на корректировку проектной документации строительства метро по федеральному проекту "Чистый воздух" (нацпроект "Экология"). Строительство первой линии метро протяженностью 9,76 км, согласно краевой госпрограмме "Развитие транспортной системы", должно завершиться в 2026 году.