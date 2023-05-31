В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве главы села

Мужчина сам связался с правоохранителями и признался в содеянном

МАХАЧКАЛА, 31 мая. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве главы села Рубас Дербентского района задержан, он сам связался с правоохранителями и признался в содеянном, сообщили ТАСС в силовых структурах региона.

"Подозреваемый в убийстве главы села Рубас Садик Таибов сам позвонил в полицию [и сообщил], что застрелил главу Рубаса. Он задержан, с ним работают правоохранители", - сказал собеседник агентства.

По его словам, следовали на месте выясняют все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе МВД по Дагестану отметили, что причиной убийства мог стать конфликт.

"Подозреваемый в убийстве [главы села], 58-летний местный житель, сдался сотрудникам полиции и сознался в содеянном. Он пояснил, что у него с убитым был серьезный конфликт из-за недвижимости, мирно разрешить который не удавалось в течение длительного времени", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый доставлен в отдел полиции для установления обстоятельств произошедшего.