Суд приговорил мужчину к 8,5 года за брошенный коктейль Молотова в здание ФСБ на Кубани

Приговор в законную силу не вступил

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил жителя Волгограда Игоря Паскаря к 8,5 года колонии по статьям за вандализм и террористический акт за брошенный коктейль Молотова в здание управления ФСБ по Краснодарскому краю, сообщили журналистам в среду в пресс-службе суда.

"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Паскаря Игоря Константиновича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм) и ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). В соответствии с приговором суда Паскарь признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в 12 июня 2022 года мужчина, находясь в Краснодаре, поджег фитиль заранее подготовленной им стеклянной бутылки по типу коктейля Молотова и бросил ее на тротуарную плитку под закрепленным на стене здания плакатом с патриотическим изображением, после чего скрылся с места происшествия. Через два дня у центрального входа в здание управления ФСБ России по Краснодарскому краю он бросил такую же бутылку в сторону входной двери здания управления. После подсудимый нанес на лицо красками две полосы желтого и синего цветов и остался на месте до задержания.

Приговор в законную силу не вступил.