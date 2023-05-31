На Урале объявили штормовое предупреждение

На территории округа зафиксирована высокая и чрезвычайная пожарная опасность

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Высокая и чрезвычайная пожарная опасность наблюдаются в ряде регионов Уральского федерального округа (УрФО), синоптики объявили 31 мая - 2 июня штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.

"Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях. <…> 31 мая - 1 июня в большинстве районов Свердловской области сохраняется чрезвычайная, местами высокая пожарная опасность. <…> 31 мая - 2 июня в северо-западных районах Курганской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на остальной территории высокая пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на всей территории Челябинской области 31 мая - 2 июня также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, местами высокая пожарная опасность.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что за сутки в регионе потушены 15 природных пожаров. Продолжают действовать 19, 10 из которых локализованы. В Курганской области с 7 мая вводился режим ЧС, 16 мая его сняли.