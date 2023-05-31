Сотрудник почты, отправивший 400 посылок с наркотиками, приговорен к 17 годам колонии

Наркотические средства он приобретал в странах Западной и Восточной Европы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Руководитель отделения "Почты России" приговорен к 17 годам заключения за отправку 400 посылок с наркотическими средствами в 50 регионов страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

"Вступил в законную силу приговор Московского областного суда в отношении гражданина РФ Юрова А. Н., причастного к организации контрабандного канала поставки наркотических средств в особо крупном размере. За совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. б ч. 4 ст. 229.1, ч. 5 ст. 228.1 и ч. 2 ст. 228 УК России, Московским областным судом он признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В УФСБ отметили, что в результате проведенных ФСБ России оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что мужчина, являясь организатором магазина в теневом сегменте интернета, используя свое служебное положение руководителя отделения "Почты России", осуществил более 400 почтовых отправлений с наркотическими средствами МДМА и ЛСД в 50 субъектов России. "Наркотические средства Юров приобретал в странах Западной и Восточной Европы на вымышленные установочные данные. Впоследствии наркотики сбывались клиентам его интернет-магазина на территории России, используя специально изготовленный им камуфляж в виде гипсовых изделий.

В ходе проведенных обысков в специально арендуемых жилищах Юрова обнаружены и изъяты из незаконного оборота наркотические средства, а также компьютерная техника, используемая для модерирования и управления интернет-магазином.