На объекте Equinor в Норвегии произошла утечка газа

Масштабы происшествия не уточняются, о пострадавших не сообщается

СТОКГОЛЬМ, 31 мая. /ТАСС/. Утечка газа произошла на СПГ-заводе компании Equinor на острове Мелкейя в норвежском Хаммерфесте. Об этом в среду сообщила полиция региона Финнмарк.

"На остров прибыли полиция и пожарные. Утечка была обнаружена, принимаются меры по ее устранению", - указано в сообщении ведомства в Twitter. Масштабы утечки не уточняются, о пострадавших не сообщается.

Норвежская государственная телерадиокомпания информировала, что все сотрудники, находившиеся поблизости от места утечки, были эвакуированы, а в радиусе 300 м от объекта была организована зона безопасности.