В Калмыкии объявили штормовое предупреждение из-за ливней и града

В связи с этим прогнозируется возникновение происшествий, связанных с порывами линий связи и электропередачи, повалом деревьев, обрушением слабо закрепленных конструкций

ЭЛИСТА, 31 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Калмыкии предупреждает жителей региона о сильных дождях, ливнях в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 25 м/с до субботы. Одновременно ведомство заявило о чрезвычайной пожарной опасности пятого класса в регионе.

"Штормовое предупреждение (сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра). По данным Северо-Кавказского управления по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), до конца суток 31 мая, а также в течение суток 1 июня, до конца дня 2 июня местами в Калмыкии ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений - сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-25 м/с", - говорится в сообщении, распространенном в среду.

В связи с этим прогнозируется возникновение происшествий, связанных с порывами линий связи и электропередачи, повалом деревьев, обрушением слабо закрепленных конструкций, повреждением кровли зданий. Возможно повреждение и гибель сельскохозяйственных культур, цветущих растений.

Уточняется, что чрезвычайная пожарная опасность пятого класса ожидается в Лаганском районе, в восточной половине Черноземельского района до пятницы.