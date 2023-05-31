Reuters: Equinor провела проверку трубопроводов Норвегии после подрыва "Северных потоков"

Компания не обнаружила ничего подозрительного, однако, по словам руководителя службы безопасности Яннике Нильссон, риски остаются

СТОКГОЛЬМ, 31 мая. /ТАСС/. Норвежская нефтегазовая компания Equinor провела инспекцию трубопроводов на норвежском шельфе после взрывов на "Северных потоках". Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

По его данным, проверки проводились с целью выявления чего-либо необычного, например повреждений, посторонних предметов или каких-либо изменений в покрытии трубопроводов. Компания не обнаружила ничего подозрительного, однако, по словам руководителя службы безопасности Equinor Яннике Нильссон, риски все равно остаются. "Она [угроза] не исчезла. То, что произошло с "Северным потоком" и "Северным потоком - 2", стало очень четким напоминанием о том, как далеко готовы зайти некоторые люди", - сказала Нильссон. Она также добавила, что Equinor сотрудничает с норвежскими властями, ЕС, Великобританией и НАТО по поводу мер, которые можно принять для предотвращения подобных инцидентов.

После взрывов на ветках "Северных потоков" в сентябре 2022 года ВМС Норвегии совместно с силами НАТО начали осуществлять патрулирование акватории вокруг нефтегазовых платформ на норвежском шельфе. "Если нам понадобится помощь, норвежские ВМС и НАТО предоставят нам ресурсы", - отметила Нильссон.

Компания Nord Stream AG 27 сентября 2022 года сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. После этого Генпрокуратура РФ возбудила дела об акте международного терроризма.