СК возбудил дело по факту убийства главы дагестанского села Рубас

Фигурантом дела является 58-летний местный житель

ТАСС, 31 мая. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства главы села Рубас в Дагестане.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следователями следственного управления СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении убийства главы сельского поселения Рубас, по ч. 1 ст. 222, п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, незаконное приобретение и хранение оружия)", - говорится у сообщении.

По версии следствия, 31 мая около 12 часов подозреваемый, находясь на автодороге "Кавказ", в ходе ссоры с главой сельского поселения Рубас Дербентского района выстрелил в него из огнестрельного оружия, в результате чего мужчина погиб на месте. "Подозреваемый задержан сотрудниками правоохранительных органов и в ближайшее время будет доставлен в следственный отдел СК России", - добавили в СК.