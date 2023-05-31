В Кабардино-Балкарии в ДТП с участием пассажирской "Газели" погибли два человека

Движение на участке аварии не перекрывали

НАЛЬЧИК, 31 мая. /ТАСС/. В Кабардино-Балкарии при столкновении пассажирского микроавтобуса с легковым автомобилем погибли два человека. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Между городским поселением Тырныауз и населенным пунктом Бедык столкнулись пассажирская "Газель" и легковой автомобиль BMW. Пассажирская "Газель" следовала по маршруту Нальчик-Тырныауз. В результате ДТП два человека получили несовместимые с жизнью травмы, в ЦРБ Эльбрусского района для осмотра доставлены 12 человек", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают восемь сотрудников МЧС, дорога не перекрывалась, открыта в обоих направлениях.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Эльбрусскому району. Информация уточняется", - сказали в ведомстве.

В МВД по республике уточнили, что погибли водитель и пассажир иномарки, среди пострадавших есть несовершеннолетние. "По предварительной информации, различные травмы получили семь человек, из которых двое несовершеннолетних", - сообщили в пресс-службе ведомства.