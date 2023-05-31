В Крыму при столкновении двух автомобилей погибли три человека

Пострадал пассажир "Газели"

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. При столкновении двух автомобилей возле села Перевальное в Республике Крым погибли три человека, сообщили в среду в Telegram-канале МВД по региону.

"По предварительным данным, 31 мая 2023 года около 14:30 на автодороге граница с Херсонской областью - Симферополь - Алушта - Ялта вблизи села Перевальное в результате столкновения автомобиля Renault Duster с автомобилем "Газель" водитель и пассажир Renault Duster, а также водитель "Газели" получили несовместимые с жизнью травмы. Пассажир, находившийся в "Газели", доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры республики, надзорное ведомство взяло на контроль ход проверки. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Симферопольского района.