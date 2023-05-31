31 мая, 13:28

В Омске автобус сбил на обочине сотрудника ДПС и водителя машины

Проводится проверка

ОМСК, 31 мая. /ТАСС/. Водитель автобуса в Омске потерял управление и выехал на обочину, сбив стоявших возле легкового автомобиля мужчину и сотрудника дорожно-патрульной службы. Об этом сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Омской области.

"Предварительно установлено, что водитель автобуса, следовавшего по маршруту №45, не справился с управлением и допустил выезд на обочину с последующим наездом на стоящее транспортное средство Volkswagen и находившихся рядом с автомобилем водителя и инспектора дорожно-патрульной службы", - рассказали в прокуратуре.

Обоих мужчин доставили в медицинское учреждение. По факту ДТП правоохранительные органы организовали проверку. 

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