На Ставрополье полицейские изъяли около 500 тыс. пачек нелегальных сигарет

Стоимость контрафактного товара превысила 58 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 31 мая. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции на Ставрополье пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным сбытом контрафактных сигарет. Изъяли около 500 тыс. пачек нелегальных сигарет на сумму более 58 млн рублей, сообщили в среду журналистам в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Минераловодского линейного управления МВД России на транспорте совместно с УФСБ России по Ставропольскому краю выявили организованную группу из трех жителей Пятигорска и Ессентуков в возрасте от 46 лет до 61 года, которых подозревают в незаконном хранении немаркированной табачной продукции с целью последующего сбыта", - говорится в сообщении.

Подозреваемые незаконно приобрели, перевозили, хранили и продавали немаркированные акцизными марками сигареты различного ассортимента. Контрафактный товар перевозили из ближнего зарубежья для реализации в Пятигорске. Сотрудники транспортной полиции изъяли из торговых павильонов, принадлежащих одному из фигурантов, а также из складских помещений около 500 тыс. пачек нелегальных сигарет на общую сумму более 58 млн рублей.

По данным пресс-службы, подозреваемым избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Возбудили уголовные дела по ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Приобретение, хранение и перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".