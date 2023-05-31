В Тамбове задержали теневых банкиров

По данным полиции, фигуранты незаконно заработали более 70 млн рублей

ТАСС, 31 мая. Полицейские в Тамбове пресекли деятельность преступного сообщества теневых банкиров, доход которых превысил 70 млн рублей, сообщается в среду на сайте "МВД-медиа".

"По версии следствия, через банковские счета 246 фирм-однодневок прошло более 3 млрд рублей. Доход преступного сообщества превысил 70 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172, 173.1, 210 УК РФ "Незаконная банковская деятельность, организация преступного сообщества", которые в настоящее время объединены в одно производство и расследуются в следственном управлении УМВД России по Тамбовской области", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, предполагаемый лидер криминальной структуры привлек к незаконной банковской деятельности 10 человек. С января 2019 года по май 2022 года они оказывали индивидуальным предпринимателям и руководителям компаний в нескольких российских регионах услуги по обналичиванию денег, за что брали комиссию от 6 до 10%. "Предполагаемый организатор преступного сообщества заключен под стражу, в отношении ряда фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

В офисах и в местах жительства подозреваемых провели около 70 обысков. Изъяли компьютеры, печати, документацию, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Следственные действия проводились на территории Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Липецкой, Рязанской областей, Москвы и Санкт-Петербурга, а также в Краснодарском крае.