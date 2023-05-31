СК возбудил дело из-за халатности при реконструкции акушерского корпуса в Коврове

По данным следствия, в документы о приемке работ внесли ложные сведения

ТАСС, 31 мая. Следователи по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о халатности при реконструкции акушерского корпуса в Коврове Владимирской области, сообщили в среду в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Материалы проверки направлены прокурором в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения следственным отделом по городу Коврову СУ СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, акушерский корпус Ковровской многопрофильной городской больницы №1 реконструирует компания "АСГ Техно Строй" по заказу ГБУ "Облстройзаказчик". Стоимость контракта составила более 805 млн рублей, сроки окончания работ неоднократно переносились.

Установлено, что подрядной организацией для отделки стен с первого по пятый этажи использовались отделочные панели, не соответствующие проектно-сметной документации, к оплате же предъявили акт о приемке выполненных работ, в который включили ложные сведения об использовании материалов в соответствии с условиями контракта. "Несмотря на отсутствие оснований для подписания вышеуказанного акта выполненных работ, заказчиком он подписан без замечаний, работы на общую сумму более 6,7 млн рублей приняты и оплачены в полном объеме", - отметил в ведомстве.

Впоследствии панели на всех этажах реконструируемого корпуса растрескались, подрядчик их меняет, что влечет за собой затягивание срока ввода в эксплуатацию акушерского корпуса. "Проверочные мероприятия продолжаются, по их результатам будет дана оценка действиям должностных лиц ГБУ ВО "Облстройзаказчик", которыми своевременно не организовано подключение здания к энергоресурсам, а также не оплачены уже выполненные работы на сумму более 296 млн рублей", - добавили в пресс-службе.

Ранее УМВД России по региону при координации прокуратуры области по факту хищения денежных средств при использовании непредусмотренных условиями контракта материалов возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".