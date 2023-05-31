В Краснодаре уничтожили найденную в ЖК авиационную бомбу времен войны

Работы провели сотрудники ФГКУ "Донской спасательный центр МЧС России"

КРАСНОДАР, 31 мая. /ТАСС/. Специалисты с соблюдением необходимых требований безопасности провели уничтожение фугасной авиабомбы времен Великой Отечественной войны, которую обнаружили на территории жилого комплекса "Самолет" в Краснодаре. Об этом ТАСС в среду сообщили в мэрии города.

"Сегодня боеприпас уничтожен", - сообщили в пресс-службе администрации города.

Ранее сообщалось, что пиротехнические работы по обезвреживанию взрывоопасного предмета проведут с соблюдением всех необходимых мер безопасности сотрудники ФГКУ "Донской спасательный центр МЧС России".

На территории ЖК "Самолет" в Краснодаре при проведении строительных работ 26 мая обнаружили боеприпас, предположительно, времен Великой Отечественной войны, его уничтожили на полигоне. Затем 29 мая по этому же адресу обнаружили еще один боеприпас, его идентифицировали, оказалось, что это фугасная авиабомба времен Великой Отечественной войны ФАБ-250, угрозы жилому сектору не было. Власти Краснодара ввели локальный режим чрезвычайной ситуации в границах земельного участка, где обнаружили предмет.