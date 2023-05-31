31 мая, 14:40

В Воронеже из-за сброса сточных вод уничтожено 159 дубов

Ущерб превысил 42 млн рублей

ВОРОНЕЖ, 31 мая. /ТАСС/. Почти 160 дубов уничтожены в результате незаконного сброса сточных вод возле аэропорта Воронежа на площади более 10 тыс. кв. м, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры по Воронежской области.

"Произошло размытие почвенного слоя площадью более 10 тысяч кв. м, что в свою очередь привело к уничтожению деревьев породы дуб в количестве 159 штук с причинением ущерба Российской Федерации на сумму свыше 42 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 261 УК РФ "Уничтожение или повреждение лесных насаждений, повлекшее крупный ущерб", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, о незаконном сбросе сточных вод и уничтожении деревьев возле аэропорта в прокуратуру сообщили местные жители, после их обращения провели проверку. Как уточняется в сообщении, проверка показала, что на находящемся в федеральной собственности участке кто-то поставил бетонное сооружение с выведенными трубами, через которые на поверхность земли идет незаконный сброс ливневых и сточных вод на открытый рельеф местности, это размыло почву и уничтожило деревья. 

Теги:
РоссияВоронежская область
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