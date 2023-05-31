Суд в Москве дал по пять лет колонии бывшим топ-менеджерам медиахолдинга "Контент Юнион"

Их признали виновными в мошенничестве на 3,5 млрд рублей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы назначил по пять лет колонии общего режима каждому из бывших топ-менеджеров медиахолдинга "Контент Юнион" ("Телекомпания Стрим") Александру Лаврову и Анатолию Зяблицкому, признав их виновными в мошенничестве на 3,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Зяблицкий А. В. и Лавров А. С. признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), им назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет в колонии общего режима каждому", - сообщили в суде. Ранее представитель прокуратуры просил суд назначить им по шесть лет лишения свободы.

"Контент Юнион" ("Стрим") владеет пакетом популярных телеканалов, в том числе "Охота и рыбалка", "Русский иллюзион", "Еврокино" и "Авто24". Как сказано в обвинительном заключении, бывший глава совета директоров "Контент Юнион" Анатолий Зяблицкий и экс-гендиректор Александр Лавров в 2017 году путем комбинаций с кредитом от ВТБ и акциями медиахолдинга незаконно завладели всеми активами холдинга - деньгами, ценными бумагами, а также зданием. Тем самым они нанесли ущерб другим соучредителям холдинга на сумму 3,5 млрд рублей. Обвиняемые вину не признавали.

В марте 2022 года в "Контент Юнион" сменилось руководство. Вместо Зяблицкого главой совета директоров стал Владислав Харитонов. Исполнительным директором был назначен Денис Рябцев.