В Петербурге загорелись гаражи

Площадь возгорания составила 150 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга загорелись гаражи. Об этом сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

"Происходит горение гаражей на общей площади 150 кв. м. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании по адресу: улица Фучика, дом 14/3, поступило 31 мая в 16:40. Для ликвидации пожара привлекли от МЧС 4 единицы техники и 18 человек личного состава.

Примерно в радиусе 1-1,5 км от места происшествия расположена станция метро "Бухарестская", два университета и торговый центр, однако жилых домов поблизости нет. Очевидцы сообщают в соцсетях, что улицу Фучика перекрыли.

В 18:40 пожар ликвидировали.