Онлайн-кинотеатрам Premier и Start грозит закрытие на три месяца по делу о пропаганде ЛГБТ

О причине составления протоколов в суде не сообщили

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российским онайн-кинотеатрам Premier и Start, а также ПАО "Мегафон" грозит штраф или приостановка деятельности на срок до трех месяцев по административной статье о пропаганде ЛГБТ. Об этом сказано в электронной базе данных московских районных судов в среду.

Так, в Мещанский суд поступил протокол по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних с использованием интернета информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения), судебное заседание назначено на 11:00 мск 21 июня. Протокол в отношении ООО "Старт.ру" по аналогичной статье поступил в Черемушкинский суд, дата заседания по нему пока не назначена. В Тверской суд поступил протокол по этой же статье в отношении ПАО "Мегафон", заседание назначено на 14:15 мск 29 июня.

Что стало причиной составления этих протоколов, в суде не сообщили.

По ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ для юридических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от одного до четырех миллионов рублей либо приостановления деятельности на срок до трех месяцев.