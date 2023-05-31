В Кирове выявили загрязнение воздуха фенолом, фурфуролом и этанолом

Специалисты отбирали пробы в зонах влияния предприятий-загрязнителей

КИРОВ, 31 мая. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Кировской области выявили загрязнение воздуха в Кирове фенолом, фурфуролом и этанолом. Об этом сообщается в среду на сайте управления. Жители юго-западного района Кирова и микрорайона "Озерки" периодически жалуются на задымление и неприятный запах.

"По результатам исследований в точке отбора по адресу слобода Лянгасы, 7 обнаружены значимые концентрации фенола, фурфурола, этанола", - говорится в сообщении.

Забор проб воздуха проводится с учетом направления ветра в зонах влияния предприятий-загрязнителей в местах максимального ощущения запаха.

29 мая губернатор региона Александр Соколов сообщал в своем Telegram-канале, что в выходные в Кирове ощущался неприятный запах, а министерство охраны окружающей среды зафиксировало выброс сероводорода. По этому факту организуют проверку. Как отметил на оперативном совещании в правительстве региона зампредседателя правительства Юрий Терешков, в воздухе содержание сероводорода превысило норму в 1,5 раза.

Борьба с запахами

Ранее в области разработали план мероприятий на ближайшие пять лет по снижению выбросов пахнущих веществ на кировских предприятиях. По данным властей, среди предприятий, которые являются источниками неприятных запахов в юго-западном районе Кирова, Кировский биохимический завод, ООО "Биоком", МУП "Водоканал", АО "Агрофирма "Дороничи" и АО Агрокомбинат племзавод "Красногорский". Сформированы дорожные карты предприятий по снижению уровня выбросов пахнущих веществ на 2023-2027 годы.

Так, АО "Агрофирма "Дороничи" и АО Агрокомбинат племзавод "Красногорский" готовятся к запуску в эксплуатацию биогазовых установок по переработке навоза, это позволит сократить площади отстойников-накопителей и приведет к снижению выбросов пахнущих веществ. МУП "Водоканал" подготовил инвестиционную программу до 2027 года, по которой будет проведена реконструкция очистных сооружений и сокращение площади иловых карт. На площадке Биохимзавода источники выбросов, вызывающих загрязнение атмосферного воздуха, будут оборудованы автоматическими системами контроля; также после проведения комплексного обследования запланирована модернизация очистных сооружений.

В целом, по данным министерства, на протяжении последних пяти лет случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха в Кирове не зарегистрировано. На территории области нет городов с высоким и очень высоким индексом загрязнения. Уровень загрязнения воздуха в городах Кирове и Кирово-Чепецке в 2021 году оценивался как низкий.