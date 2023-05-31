Экс-руководителям ИК-9 в Карелии оставили в силе приговор за избиение заключенного

Ивана Савельева и Ивана Ковалева приговорили к семи годам колонии общего режима

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 мая. /ТАСС/. Верховный суд Республики Карелия оставил в силе приговор по делу об избиении заключенного бывшим начальником исправительной колонии №9 в Петрозаводске Иваном Савельевым и его бывшим заместителем Иваном Ковалевым. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда в среду.

"Апелляционная жалоба адвокатов и осужденных оставлены без изменения", - прокомментировал итоги заседания представитель суда.

Ранее Петрозаводский городской суд признал Савельева и Ковалева виновными в превышении полномочий с применением насилия в отношении осужденного, приговорив каждого к семи годам колонии общего режима. Вину бывшие начальники ИК-9 не признали, утверждая, что таких событий не было. Адвокаты заявляли, что будут обжаловать приговор.

По версии гособвинения, в феврале 2014 года подсудимые затащили осужденного гражданина Таджикистана в медицинский кабинет штрафного изолятора за то, что тот был недоволен методами личного обыска. В помещении, по версии представителя обвинения, Ковалев и Савельев нанесли мужчине в общей сложности 17 ударов руками и ногами по голове и туловищу.