31 мая, 15:22,
обновлено 31 мая, 15:37
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО

По данным представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, было выпущено 10 ракет

ДОНЕЦК, 31 мая. /ТАСС/. Украинские военные обстреляли Горловку из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив десять ракет. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"В 18:05 (мск - прим. ТАСС) по Горловке (Никитовский район) выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении. Тип РСЗО не уточняется.

Также с начала дня по городу выпущено 28 снарядов из ствольной артиллерии. 

Теги:
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