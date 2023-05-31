В больницах после обрушения трибун в Ростове-на-Дону остаются 19 детей и 7 взрослых

Четыре человека, в том числе трое детей, находятся в реанимации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая. /ТАСС/. 19 детей и 7 взрослых, пострадавшие в результате обрушения трибун на Гребном канале в Ростове-на-Дону, остаются в больницах. Четыре человека, в том числе трое детей, находятся в реанимации, сообщили в среду в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.

"В результате происшествия на Гребном канале за медицинской помощью обратились 36 человек, из них 24 ребенка. В настоящее время в лечебные учреждения региона госпитализированы 19 детей и 7 взрослых. Состояние шести взрослых пострадавших оценивается как средней степени тяжести, один человек - после перенесенной операции находится в отделении анестезиологии и реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Трое детей находятся в реанимационном отделении. Их состояние оценивается как тяжелое, но наблюдается положительная динамика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние 15 детей оценивается как средней степени тяжести. Один ребенок уже в удовлетворительном состоянии. Во вторник из больницы выписали троих детей и четверых взрослых, в среду на амбулаторное лечение переведены двое детей и один взрослый.

Накануне на Ростов-на-Дону обрушились проливные дожди и сильный ветер. Непогода стала причиной ряда происшествий, в числе которых обрушение трибун на Гребном канале "Дон", где погибла женщина и пострадали 36 человек, в том числе дети. Также были подтоплены дороги и частные домовладения, повалены деревья.