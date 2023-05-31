31 мая, 15:44

Мужчину в Брянской области приговорили к 9,5 года за покушение на сбыт 40 кг наркотиков

Подозреваемый стал участником группы, созданной для систематического сбыта наркотических средств, в которой выполнял роль оптового закладчика

БРЯНСК, 31 мая. /ТАСС/. Суд в Брянской области приговорил мужчину к 9 годам 6 месяцам колонии строгого режима за покушение на сбыт более 23 кг мефедрона и более 15 кг синтетического наркотика PVP. Судья вынес приговор на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

"На основании вынесенного вердикта приговором Комаричского районного суда виновному назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что мужчина стал участником группы, созданной для систематического сбыта наркотических средств, в которой выполнял роль оптового закладчика. Прошлым летом фигурант дела прибыл в Комаричский район Брянской области, получив информацию о местонахождении партии наркотических средств: более 23 кг мефедрона и более 15 кг PVP. Однако забрать их мужчина не успел, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Приговор не вступил в законную силу. 

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