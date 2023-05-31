Во Владимирской области возбудили дело о служебном подлоге при строительстве ДК

Ущерб превысил 37 млн рублей

ТАСС, 31 мая. Уголовное дело о служебном подлоге возбудили при строительстве Дома культуры в Ковровском районе Владимирской области. Об этом сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту внесения заведомо ложных сведений в официальные документы при строительстве Дома культуры в поселке Новый Ковровского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ "Служебный подлог", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, для строительства при реализации в рамках нацпроекта "Культура" в январе 2022 года по заказу МБУ Ковровского района "Служба единого заказчика" заключили контракт с ООО "Строительное управление №1" на сумму более 37 млн рублей, согласно которому срок окончания работ установили до 30 декабря 2022 года.

В указанный период с ноября по декабрь 2022 года сторонами подписали акты выполненных работ, что послужило основанием для перечисления денежных средств подрядчику. "В действительности предусмотренные контрактом работы в полном объеме не были выполнены", - пояснили в ведомстве.