31 мая, 16:08

В Калининграде задержали воров, заснувших в такси

В отношении них возбудили пять уголовных дел

КАЛИНИНГРАД, 31 мая. /ТАСС /. В Калининграде задержали серийных магазинных воров, заснувших в такси после очередной кражи. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале регионального УМВД.

"К экипажу ППСП [патрульно-постовой службы полиции] обратился водитель такси, который пытался разбудить двух своих пассажиров, однако мужчины отказывались выходить. При проверке граждан выяснилось, что они могут быть причастны к серии краж товаров из магазинов", - говорится в сообщении.

Их задержали спустя несколько часов после очередной кражи на 9 тыс. рублей в сетевом магазине. Ранее они украли из супермаркетов алкоголь и продукты на 15 тыс. рублей. В отношении задержанных возбудили пять уголовных дел по статье 158 УК РФ "Кража".  

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