Украденная из московского храма икона из Донбасса найдена

Икону скоро вернут владельцам

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Икону Божьей Матери, которую привезли в Москву из Донбасса, украли из столичного храма Иоанна Богослова, но правоохранительные органы уже ее нашли и скоро вернут владельцам. Об этом сообщил в среду ТАСС первый заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, ректор Российского православного университета Александр Щипков.

Ранее телеканал "360" сообщил о том, что икону Божьей Матери Боголюбской украли из храма Иоанна Богослова в Москве.

"Факт хищения был, но сейчас уже все в порядке, потому что правоохранительные органы икону уже нашли, она у них уже находится в руках и будет возвращена владельцам. Наш храм Иоанна Богослова - это университетский храм Российского православного университета, ректором которого я являюсь. Эта икона нам не принадлежит, ее сейчас привезли на два-три дня к нам", - сказал Александр Щипков.

Он отметил, что икона была привезена из Донбасса, ее выставляют в различных храмах столицы. "Некие женщины решили эту икону забрать себе. Правоохранительные органы очень быстро их нашли. <...> Они не прятались, они как будто считали, что это их икона", - уточнил он.