Движение по одной из магистральных улиц Ставрополя ограничили из-за подтопления

В регионе объявили штормовое предупреждение

СТАВРОПОЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД ввели ограничение движения автомобилей на одной из магистральных улиц Ставрополя. Причиной стало подтопление проезжей части, сообщается в среду в Telegram-канале краевого управления ГИБДД.

"В связи с потоплением участка дороги на пересечении улицы Бруснева и проспекта Кулакова временно ограничено движение. Просим вас выбирать пути объезда данного участка", - говорится в сообщении.

"Заходит градовое облако, если не будет дополнительных процессов, то град в Ставрополе выпадет в виде крупы. Если будут - большая просьба машины и вещи по возможности убрать, чтобы избежать порчи личного имущества. Там зона полетов, мы не можем работать противоградовыми пушками", - сказал глава Ставрополья Владимир Владимиров в видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.

Проспект Кулакова является одной из магистральных улиц Ставрополя. Проспект ведет к северному выезду из города.

На Ставрополье объявили штормовое предупреждение. Град и сильные ливни начались в зоне Кавказских Минеральных Вод. В некоторых территориях фиксируют подтопление дорог, отключение электроэнергии.

Штормовое предупреждение стало третьим в крае за последнее время. Неделю назад ливни привели к подтоплению более 70 частных и многоквартирных домов на нескольких территориях Ставрополья. Сообщений о пострадавших не поступало.