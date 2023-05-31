В Ростовской области ливни с градом уничтожили посевы на площади 10 тыс. га

При этом первый замгубернатора региона Виктор Гончаров заверил, что работники агропромышленного комплекса научились работать при любых погодных условиях и находят возможность нивелировать природные катаклизмы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая. /ТАСС/. Ливни с градом, обрушившиеся на Ростовскую область в мае, уничтожили посевы на площади 10 тыс. га. Об этом сообщил журналистам в среду первый заместитель губернатора региона Виктор Гончаров.

"Есть проблемы после града, и кое-где поля полегли - около 10 тыс. га. Тем не менее, те погодные условия, которые сейчас существуют, они не нанесли ущерба сельхозтоваропроизводителям. Виды на урожай хорошие", - сказал Гончаров.

По его словам, работники АПК Ростовской области научились работать при любых погодных условиях и находят возможность нивелировать природные катаклизмы: засуху, сильные ветра и пыльные бури.

Накануне на областной центр обрушились проливные дожди и сильный ветер. Непогода стала причиной нескольких происшествий, в числе которых обрушение трибун для зрителей на Гребном канале "Дон". В результате инцидента погибла женщина и пострадали 36 человек, в том числе дети.

В весеннюю посевную кампанию 2023 года аграриям предстоит посеять яровые культуры на площади около 1,8 млн га, в том числе зерновые и зернобобовые культуры - на площади 640 тыс. га, а также технические культуры - на площади около 1,1 млн га. Работы провели на площади почти 1,5 млн га.