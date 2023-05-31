Дело Навального об экстремистском сообществе рассмотрят в колонии под Владимиром

Предварительное заседание состоится в закрытом для прессы и слушателей режиме

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Уголовное дело Алексея Навального о создании экстремистского сообщества рассмотрят на территории исправительной колонии (ИК) №6 под Владимиром. Об этом ТАСС сообщила в среду адвокат Навального Ольга Михайлова.

"Предварительное заседание делу Алексея Навального пройдет в 11:00 мск 6 июня. Это будет выездное заседание Мосгорсуда в ИК №6 в поселке Мелехово Владимирской области. Весь процесс также будет проходить там", - сказала она.

Адвокат добавила, что в соответствии с законом предварительное заседание состоится в закрытом для прессы и слушателей режиме.

Навальный обвиняется по ч. 3 ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества и участие в нем), а также еще по шести статьям УК (финансирование экстремистской деятельности, публичные призывы к экстремистской деятельности, вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни, создание НКО, посягающей на личность и права граждан, реабилитация нацизма). Фигурантом дела также является бывший технический директор YouTube-канала Навального Даниэль Холодный.

Уголовное дело по факту организации экстремистского сообщества было возбуждено в отношении Навального, Леонида Волкова (признан в РФ иноагентом), Ивана Жданова (признан в РФ иноагентом), а по факту участия в экстремистском сообществе - в отношении Любови Соболь (признана в РФ иноагентом), Георгия Албурова (признан в РФ иноагентом) и других лиц. Большая часть фигурантов дела находится за пределами РФ.

По данным СК, не позднее 2014 года Навальный как учредитель Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и ликвидирована на территории РФ) создал экстремистское сообщество и руководил им для осуществления экстремистской деятельности, которая направлена на изменение основ конституционного строя в РФ, подрыв общественной безопасности и государственной целостности. В этот период к преступной деятельности Навального присоединились Жданов и Волков. В СК отметили, что для обеспечения деятельности экстремистского сообщества, в том числе его финансирования, а также создания условий для совершения преступлений экстремистской направленности, вовлечения новых участников организаторы учредили восемь некоммерческих организаций (фондов), а также коммерческие организации, которые были структурными подразделениями сообщества.