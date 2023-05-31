31 мая, 17:26,
обновлено 31 мая, 17:28
Военная операция на Украине

В Шебекино на промышленном предприятии произошел пожар после обстрела ВСУ

Пресс-служба губернатора Белгородской области/ ТАСС, архив
© Пресс-служба губернатора Белгородской области/ ТАСС, архив

Глава региона Вячеслав Гладков пообещал детально разбираться в последствиях и мерах по ликвидации

БЕЛГОРОД, 31 мая. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира получил информацию от главы Шебекинского округа Владимира Жданова о новом обстреле Шебекино со стороны ВСУ.

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На промышленном предприятии произошел пожар.

"Ситуация в Шебекино лучше не становится. Идет обстрел Шебекино, на одном из промышленных предприятий есть очаг возгорания. Сейчас закончу прямой эфир, и будем более детально разбираться в последствиях и мерах по ликвидации", - сказал он во время прямого эфира в социальных сетях. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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