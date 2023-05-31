В Твери трехлетнюю девочку госпитализировали после падения из окна четвертого этажа

По данным прокуратуры, ребенок находился в квартире один

ТАСС, 31 мая. Трехлетнюю девочку госпитализировали после падения с четвертого этажа в Твери, сообщила в среду пресс-служба региональной прокуратуры.

"Сегодня, 31 мая 2023 года, в вечернее время, из окна четвертого этажа жилого дома по улице Склизкова в Твери выпал трехлетний ребенок. Девочка госпитализирована в лечебное учреждение, ей оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, девочка находилась дома одна.

Следователи и прокуратура проводят проверку. "Осуществлен выезд на место происшествия с целью установления всех фактических обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в следственном управлении СК России по Тверской области.

По информации пресс-службы регионального УМВД, в отношении матери девочки составили протокол по 1 ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней.