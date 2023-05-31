Суд уменьшил залог для обвиняемого во взяточничестве экс-главы Верховного суда Украины

Сумму сократили с $2,9 млн до $2 млн

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в среду изменила меру пресечения бывшему главе Верховного суда Украины Всеволоду Князеву, уменьшив сумму залога для выхода из под стражи.

Как сообщило агентство Укринформ, залог для Князева был уменьшен со 107,36 млн гривен (около $2,9 млн) до 75,36 млн гривен ($2 млн).

На заседании суда Князев заявил, что деньги, которые нашли в его кабинете, "принадлежат его друзьям, семье бизнесменов".

15 мая Князев был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины в рамках дела о взятке в размере $2,7 млн членам Верховного суда от украинского миллиардера, владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго.