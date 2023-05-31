31 мая, 18:54

Суд уменьшил залог для обвиняемого во взяточничестве экс-главы Верховного суда Украины

Сумму сократили с $2,9 млн до $2 млн

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в среду изменила меру пресечения бывшему главе Верховного суда Украины Всеволоду Князеву, уменьшив сумму залога для выхода из под стражи.

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Как сообщило агентство Укринформ, залог для Князева был уменьшен со 107,36 млн гривен (около $2,9 млн) до 75,36 млн гривен ($2 млн).

На заседании суда Князев заявил, что деньги, которые нашли в его кабинете, "принадлежат его друзьям, семье бизнесменов".

15 мая Князев был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины в рамках дела о взятке в размере $2,7 млн членам Верховного суда от украинского миллиардера, владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго. 

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