31 мая, 18:37,
обновлено 31 мая, 18:50
Военная операция на Украине

На Запорожье сообщили об обстреле украинскими военными двух сел

Ранен мирный житель

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среду обстреляли села Пологи и Инженерное в Запорожской области, ранен один мирный житель, сообщили журналистам в оперативных службах региона.

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"Около 20:00 мск боевики киевского режима совершили очередной обстрел села Пологи. Целью стала телевышка. Информация о повреждениях уточняется. Также под огнем боевиков оказалось село Инженерное. Основные удары пришлись по ул. Шевченко. Разрушены дом 22 и от повторного попадания - [дом] 23. Ранен мирный житель", - говорится в сообщении.

Ранее в среду в Пологах прозвучала серия взрывов. Накануне ВСУ обстреляли село Скелеватое в Пологовском районе. По данным оперативных служб региона, несколько домов было разрушено. 

Теги:
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