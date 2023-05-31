Экс-начальнику управления дорог Липецкой области назначили штраф за превышение полномочий

Размер штрафа составил 80 тыс. рублей

ТАСС, 31 мая. Суд признал виновным и назначил штраф бывшему начальнику управления дорог и транспорта Липецкой области за злоупотребление должностными полномочиями при заключении контракта на сумму более 300 млн рублей. Об этом сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Следователем регионального СК России собрано достаточно доказательств, что позволило суду вынести обвинительный приговор. Виновному назначено наказание в виде штрафа", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе судебной системы Липецкой области, сумма штрафа составляет 80 тыс. рублей.

В феврале-марте 2020 года начальник управления дорог и транспорта Липецкой области превысил свои должностные полномочия при проведении аукциона и заключении по его результатам в ОКУ "Дорожное агентство Липецкой области" госконтракта на ремонт дорог на сумму более 300 млн рублей. "По указанию подсудимого были созданы преимущественные условия для заключения госконтракта с определенной фирмой по завышенной стоимости, что повлекло нарушение прав и законных интересов организаций, предложивших наименьшую цену контракта и позволявшую им стать победителями электронного аукциона", - пояснили в следственном управлении.

Кроме этого, существенно нарушены права регионального управления дорог и транспорта и ОКУ "Дорожное агентство Липецкой области", так как указанные учреждения были лишены возможности результативно и эффективно использовать на заключение других госконтрактов сэкономленные в случае законных аукционов 33,5 млн рублей.

Экс-глава управления признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями".