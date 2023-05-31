Уровень воды в реках Кабардино-Балкарии поднялся из-за проливных дождей

Гидрологическую обстановку в регионе мониторят на 11 гидропостах

НАЛЬЧИК, 31 мая. /ТАСС/. В Кабардино-Балкарии после прошедших сильных ливней поднялся уровень воды в реках, но остается в пределах нормы, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"31 мая в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений на территории республики прошли сильные ливневые дожди. В результате этого произошел подъем уровня воды в реках республики. По данным Гидрометцентра КБР, на 21:00 уровень воды в реках повысился, но в пределах нормы, неблагоприятных отметок не достигает", - говорится в сообщении.

Гидрологическую обстановку по всей территории республики мониторят на 11 гидропостах. "ГУ МЧС России по КБР, региональные и муниципальные оперативные службы, аварийные бригады находятся в режиме готовности. Гидропосты на водных объектах функционируют в круглосуточном режиме, паводковая обстановка находится на постоянном контроле", - написал глава республики Казбек Коков в своем Telegram-канале и призвал жителей и гостей региона "соблюдать меры предосторожности, внимательно следить за официальной информацией и сообщениями МЧС России".

На территории республики, по данным Гидрометцентра Кабардино-Балкарии, действует неблагоприятный прогноз. "В течение суток 31 мая и 1 июня - сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 м/с, на реках повышение уровней воды с достижением местами неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема", - пояснили в региональном главке МЧС.

В социальных сетях и месенджерах жители республики делятся видео, где уровень воды в реке Нальчике значительно повысился и заливает зоны отдыха в пойме реки, местами подмыло участки дороги.