В Минздраве КБР сообщили о восьми пострадавших в ДТП с "Газелью"

Специалисты МЧС помогают с организацией психологической помощи пострадавшим и их родственникам

НАЛЬЧИК, 31 мая. /ТАСС/. В больнице остаются восемь пострадавших в ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Кабардино-Балкарии, сообщили в среду журналистам в пресс-службе регионального Минздрава.

"В настоящее время в Республиканской клинической больнице в Нальчике находятся восемь пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня днем в Эльбрусском районе, среди которых двое - дети. Состояние пациентов оценивают медики. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме, министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов держит ситуацию на личном контроле и находится в РКБ", - говорится в сообщении.

Специалисты МЧС помогают с организацией психологической помощи пострадавшим и их родственникам.

ЧП произошло днем 31 мая, сообщалось что на трассе Прохладный - Баксан - Эльбрус в Эльбрусском районе КБР столкнулись BMW и пассажирская "Газель", следовавшая по маршруту Нальчик-Тырныауз. В результате погибли водитель и пассажир легковой машины, травмы получили семь человек, из которых двое несовершеннолетних.