В Дагестане в ДТП погибли два человека

Пострадали четверо

МАХАЧКАЛА, 31 мая. /ТАСС/. Два человека, в том числе ребенок, погибли и четверо пострадали в ДТП, произошедшем в среду в Карабудахкентском районе Дагестана. Об этом сообщили в региональном МВД.

"Водитель автомобиля марки ВАЗ-21120, житель Левашинского района, не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем марки Hyundai Accent под управлением 54-летнего жителя Махачкалы", - говорится в сообщении.

Авария произошла вечером 31 мая на автодороге Урма - Губден.

"В результате ДТП от полученных тяжких телесных повреждений умерли на месте происшествия двухлетний ребенок - пассажир автомобиля Hyundai Accent, а также пассажирка автомобиля ВАЗ-21120. Четверо пострадавших доставлены в центральную районную больницу Карабудахкентского района", - добавили в ведомстве.