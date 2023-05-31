Более 11 тыс. жителей КБР остались без электроснабжения после продолжительных дождей

На ликвидацию последствий направили три бригады компании "Россети-Северный Кавказ"

НАЛЬЧИК, 31 мая. /ТАСС/. Более 11 тыс. жителей в Терском районе Кабардино-Балкарии остались без электроснабжения после продолжительных ливневых дождей, сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 22:06 31 мая поступило сообщение о том, что в результате продолжительных осадков произошло аварийное отключение электроэнергии в семи населенных пунктах Терского района (сельских поселений Арик, Красноармейская, Опытное, Джулат, Новая Балкария, Урожайное и Хамидия). Всего под отключения попали 11 034 человека", - говорится в сообщении.

На место выехали три бригады компании "Россети-Северный Кавказ". Информация уточняется.

В результате ливневых дождей в Кабардино-Балкарии уровень воды в реках поднялся. Неблагоприятный прогноз погоды актуален на ближайшие сутки, ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 м/с, на реках повышение уровней воды с достижением местами неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема.