В Татарстане без электроэнергии остались более 600 человек

Под отключение попали 12 многоквартирных домов

ТАСС, 31 мая. Сильный ветер привел к отключениям электроэнергии в 12 многоквартирных домах, где проживают более 600 человек, в городе Нурлате в Татарстане. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой ГУ МЧС по республике.

"В городе Нурлате обесточены от электричества 12 многоквартирных домов по улицам Карла Маркса, Нурлатская, Кариева и Советская с общим количеством жильцов 630 человек", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в Нурлате произошел частичный срыв кровли на четырех многоквартирных жилых домах по улицам Нурлатская, Ленинградская, Кариева и Советская. Общая площадь повреждения кровли на четырех домах составила 160 кв. м. Ветер также повредил кровлю в одном частном доме на общей площади 15 кв. м.

В селе Нижний Нурлат повреждена кровля у трех частных домов. Площадь повреждения устанавливается.

Погибших и пострадавших нет. Отселение жителей домов не требуется. По информации ГУ МЧС, необходимости в пунктах временного размещения нет.

Руководство исполнительного комитета Нурлатского муниципального района проводит объезд и осмотр поврежденных домов. Работа по восстановлению поврежденных кровель на контроле управляющих компаний города.