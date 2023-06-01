У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2

Глубина очага составила 46,3 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Сейсмологи зарегистрировали в четверг в 02:01 (18:01 мск) в акватории у восточного побережья полуострова Камчатка землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщается в Telegram-канале камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

"Расстояние от Петропавловска-Камчатского - 385 км, глубина - 46,3 км, магнитуда - 5,2", - говорится в сообщении.

Идет сбор информации по поводу ощущаемости подземных толчков. Местным жителям предложено заполнить анкеты, некоторые из них уже сообщили о том, что ощутили землетрясение.