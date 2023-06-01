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Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о трех обстрелах Донецка за три часа со стороны ВСУ

По городу выпустили 16 снарядов из артиллерии калибра 155 мм

ДОНЕЦК, 1 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на четверг трижды наносили удары по Донецку. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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Отмечается, что с 22:40 мск среды до 01:25 мск 1 июня украинские войска обстреливали Петровский район Донецка. По нему выпустили в общей сложности 16 снарядов из артиллерии калибра 155 мм, стандартного для армий стран НАТО.

В представительстве ДНР в СЦКК 1 июня сообщили, что за прошедшие сутки ВСУ наносили удары по восьми населенным пунктам республики, в том числе Владимировке, Гольмовскому, Горловке, Донецку, Зайцево, Макеевке, Старомихайловке и Ясиноватой. 

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