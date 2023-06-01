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обновлено 31 мая, 23:41
Военная операция на Украине

Губернатор Белгородской области сообщил о двух пострадавших при обстреле Шебекина

Состояние одного мужчины оценивают как тяжелое, второго - средней степени тяжести, отметил Вячеслав Гладков

ТАСС, 1 июня. При обстреле украинскими войсками города Шебекино в Белгородской области в ночь с 31 мая на 1 июня пострадали два человека. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"Сегодняшняя ночь для Шебекино вновь напряженная. Обстрел Вооруженными силами Украины шел на протяжении часа. По предварительным данным, есть двое пострадавших. Один мужчина с травматической ампутацией левой верхней конечности, состояние тяжелое. Второй пострадавший с контузией обратился в центральную районную больницу самостоятельно. Мужчина в состоянии средней степени тяжести", - написал Гладков.

Как отметил глава региона, пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас они находятся во второй городской больнице Белгорода. На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы, в светлое время суток будет проведен подворовой обход территории. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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