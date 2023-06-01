Суд признал экстремистской книгу обвиняемого в покушении на журналиста Соловьева

Речь идет об издании "Акционер", которую Андрей Пронский написал под псевдонимом "Подпись неразборчива"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Зюзинский районный суд Москвы признал экстремистской книгу "Акционер", написанную Андреем Пронским, который обвиняется в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева. Об этом ТАСС в четверг сообщили в суде.

"Суд удовлетворил иск первого заместителя прокурора Москвы Савенкова С. Н. к административному ответчику Пронскому А. Л. о признании информационных материалов экстремистскими", - сказали в суде. Там добавили, что речь идет о книге "Акционер", которую Пронский ранее написал под псевдонимом "Подпись неразборчива". Иск подали в марте.

В апреле 2022 года в ходе расследования уголовного дела о воспрепятствовании профессиональной деятельности Соловьева следователями СК совместно с ФСБ были установлены лица, готовившие его убийство. Преступление планировалось реализовать на территории Москвы путем подрыва машины журналиста.

По подозрению в подготовке убийства журналиста задержали участников запрещенной в России террористической организации National Socialism / White Power. Все они граждане России, планировавшие по заданию Службы безопасности Украины ликвидацию Соловьева.

Одним из них оказался Пронский. По версии следствия, он участвовал в подготовке устранения Соловьева будучи под домашним арестом. В 2021 году Пронский участвовал в драке со стрельбой на севере Москвы, в его отношении возбудили уголовное дело о хулиганстве и отправили под домашний арест. В 2013 году Пронского осудили за убийство по мотивам национальной ненависти, однако осужденного признали невменяемым и отправили на принудительное лечение. Пронский также признан инвалидом второй группы.