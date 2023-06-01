1 июня, 02:44

В Канаде экстренно по воздуху и по воде эвакуируют поселение индейцев из-за лесных пожаров

По информации телеканала СBC, в безопасное место вывезли 85% жителей

ОТТАВА, 1 июня. /ТАСС/. Жителей поселения Форт-Чипивиан (провинция Альберта), в котором живут около 1 тыс. представителей коренных народов Канады, экстренно эвакуируют из-за угрозы лесных пожаров. Об этом в среду сообщил телеканал СBC.

Поселение находится в труднодоступной местности, в связи с этим эвакуация возможна только воздушным и водным транспортом. Спасателям удалось вывезти в безопасное место 85% жителей.

Пожар в окрестных лесах начался в минувшие выходные дни. По предварительным данным, его причиной стал удар молнии в сухостой. Площадь возгорания составляет 8,6 тыс. га. Леса горят уже примерно в 10 км от поселения.

Ранее сообщалось, что 18 тыс. жителей Галифакса (провинция Новая Шотландия) и его пригородов получили предписание эвакуироваться из-за лесных пожаров. 

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