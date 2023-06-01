В Хабаровском крае подростка насмерть придавило бетонной плитой

Трагедия произошла в заброшенном строении в селе Некрасовка

ХАБАРОВСК, 1 июня. /ТАСС/. Подросток погиб в заброшенном строении под упавшей на него плитой в Хабаровском крае. Об этом сообщила прокуратура региона в четверг.

"31 мая на заброшенном объекте по улице Солнечная в селе Некрасовка Хабаровского района находились пятеро несовершеннолетних, один из которых прыгнул на перекрытие между первым и вторым этажами здания, что привело к обрушению перекрытия. Подростка придавило бетонной плитой", - говорится в сообщении.

От полученных травм 15-летний подросток скончался. Прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности должностных лиц, ответственных за содержание и охрану заброшенного объекта.